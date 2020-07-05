"Он устраивает игроков, болельщиков, тем более он абсолютно свой. Знает город, команду. Долго к этому шли и наконец-то пришли. Насколько он крепок и силен, покажет время. Несмотря на то, что он худенький человек, внутренний стержень у него серьезный", - приводит слова Боярского "РБ-Спорт".
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 59 очков. Сегодня петербургский клуб в рамках 26-го тура РПЛ встретится с "Зенитом". Встреча начнется в 20:30. В случае победы "Зенит" досрочно гарантирует себе чемпионство.
Боярский - о Семаке: несмотря на то, что он худенький человек, внутренний стержень у него серьезный
Актер, музыкант и известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением о главном тренере петербургского клуба Сергее Семаке.
Фото: ФК "Зенит"
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