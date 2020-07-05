- Почему мало пропускаем? За счет организации игры, за счет слаженных действий во всех зонах. Надо найти баланс игры как в атаке, так и в обороне, - сказал тренер в эфире Матч ТВ.
Также Евсеев выделил в составе соперника полузащитника Эрика Бикфалви. По словам специалиста, он наиболее опасен. Также главный тренер "Уфы" отметил, что в команде есть футболисты, которые смогут заменить в игре Кэтэлина Карпа.
Матч "Уфы" и "Урала" начался в 16.30 по мск.
Евсеев: почему мало пропускаем? За счет организации игры
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в преддверии матча с "Уралом" рассказал, как его подопечным удается пропускать немного голов в чемпионате России.
Фото: ФК "Уфа"
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