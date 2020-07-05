Евсеев: почему мало пропускаем? За счет организации игры

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в преддверии матча с "Уралом" рассказал, как его подопечным удается пропускать немного голов в чемпионате России.

Фото: ФК "Уфа"