- Команда доминирует в РПЛ последние два года. У "Зенита", как у клуба, конкурентов в нашей стране не наблюдается. В своё время конкуренты были, но сегодня у них то ли проблемы, то ли они решают другие задачи, - цитирует Игонина Чемпионат.
У команды из Санкт-Петербурга 59 очков и лидирующее место в таблице. "Краснодар" занимает 3-ю строчку, у команды 45 баллов.
Сегодня "быки" сыграют с "Зенитом" в 20.30. Если петербургский клуб сможет одержать победу, то станет чемпионом России досрочно. В таком случае, это станет самым ранним чемпионством в истории РПЛ.
Игонин: у "Зенита", как у клуба, конкурентов в нашей стране не наблюдается
Экс-игрок "Зенита" Алексей Игонин поделился мнением о петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
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