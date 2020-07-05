Игра завершилась со счетом 1:1. Уфимцы вырвали ничью на последних секундах.
- Во-первых, у нас было удаление. Самое главное - не развалиться структурно. В предыдущей игре "Арсенал" показал, как не развалиться. Мы пытались играть.
Если кому-то показалось, что физически мы были уставшими, то в конце, играя в меньшинстве, мы не могли бы тогда их дожать. Я благодарен ребятам за то, что они через немогу добились для нас положительного результата.
На сегодняшний момент "Уфа" шестая. По чуть-чуть, по чуть-чуть... - сказал Евсеев в эфире Матч ТВ.
По итогам игры "Урал" набрал 32 очка и поднялся на 9-е место в таблице. У "Уфы" теперь 33 балла и 6-я строчка.
Евсеев: если кому-то показалось, что мы были уставшими, то в конце мы не могли бы дожать "Урал"
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев подвел итоги ничейного матча с "Уралом" в рамках 26-го тура РПЛ.
Фото: РИА Новости
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