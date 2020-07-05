Евсеев: если кому-то показалось, что мы были уставшими, то в конце мы не могли бы дожать "Урал"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев подвел итоги ничейного матча с "Уралом" в рамках 26-го тура РПЛ.
Фото: РИА Новости
Игра завершилась со счетом 1:1. Уфимцы вырвали ничью на последних секундах.

- Во-первых, у нас было удаление. Самое главное - не развалиться структурно. В предыдущей игре "Арсенал" показал, как не развалиться. Мы пытались играть.

Если кому-то показалось, что физически мы были уставшими, то в конце, играя в меньшинстве, мы не могли бы тогда их дожать. Я благодарен ребятам за то, что они через немогу добились для нас положительного результата.

На сегодняшний момент "Уфа" шестая. По чуть-чуть, по чуть-чуть... - сказал Евсеев в эфире Матч ТВ.

По итогам игры "Урал" набрал 32 очка и поднялся на 9-е место в таблице. У "Уфы" теперь 33 балла и 6-я строчка.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Евсеев Уфа Урал
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Краснодар" и "Зенит" опубликовали составы на матч 26-го тура 4
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Парфенов: мы прижались, играя в большинстве. Это только наша вина
Евсеев: если кому-то показалось, что мы были уставшими, то в конце мы не могли бы дожать "Урал"
Зидан: я устал от разговоров, что мы побеждаем благодаря судьям
"Урал" в большинстве не удержал победу над "Уфой", пропустив на последних секундах 5
"Зенит" поздравил Семака с рождением внучки
Куртуа провел 17 сухих матчей в сезоне Ла Лиги и повторил рекорд "Реала" 1995 года
Манджукич объявил о расторжении контракта с катарским клубом
"Реал" обыграл "Атлетик" благодаря очередному голу Рамоса с пенальти
У "Оренбурга" всего 4 футболиста на скамейке запасных на матч с "Рубином"
Игонин: у "Зенита", как у клуба, конкурентов в нашей стране не наблюдается 5
Евсеев: почему мало пропускаем? За счет организации игры 1
В новом контракте Хави с "Аль-Садд" есть опция, позволяющая перейти в "Барселону"
Гендиректор ФК "Знамя Труда" рассказал, почему игрок клуба выжил после удара молнии 2
Хави продлил контракт с "Аль-Садд". Ранее сообщалось, что он согласился возглавить "Барселону"
Боярский - о Семаке: несмотря на то, что он худенький человек, внутренний стержень у него серьезный 4
Дибала и Де Лигт не сыграют с "Миланом"
Матч с "Крыльями Советов" стал для Ивелина Попова 200-м в РПЛ
"Уфа" - "Урал": стартовые составы 1
У защитника "Ахмата" диагностирован закрытый перелом
Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота "Тамбова" нельзя было засчитывать 10
Агент Сафонов: "Спартак" - чистый середняк, как амеба обыкновенная 6
Семак стал дедушкой в 44 года 4
"Атлетик" и "Реал" назвали стартовые составы
У 13 футболистов "Металлурга" выявили коронавирус
"Оренбург" опубликовал заявление по поводу предстоящего матча с "Рубином"
16 футболистов "Оренбурга" будет в заявке на матч с "Рубином"
Чалов: я долго не забивал, соскучился по этому ощущению 8
Буффон планирует играть как минимум до 43 лет 1
Все новости