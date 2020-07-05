Игра завершилась со счетом 1:1. Уфимцы вырвали ничью на последних секундах.
- Я считаю, что мы полностью контролировали игру. У соперника особых моментов вообще не было. У нас было достаточно эпизодов, где мы могли забивать голы, но отдать должное - соперник до конца играл.
А мы прижались, играя в большинстве и, конечно, это непозволительно. Давление, плюс домашние стены, эмоции, соперник почувствовал, что мы прижались, что мы не должны делать. Это только наша вина.
Мяч Эль-Кабира? Красивый гол. Жалко, что не победный, - сказал Парфенов в эфире Матч ТВ.
По итогам игры "Урал" набрал 32 очка и поднялся на 9-е место в таблице. У "Уфы" теперь 33 балла и 6-я строчка.
Парфенов: мы прижались, играя в большинстве. Это только наша вина
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов подвел итоги ничейного матча с "Уфой" в рамках 26-го тура РПЛ.
Фото: Матч ТВ
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