Эмоции Евсеева после гола "Уфы" в ворота "Урала" (фото)

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев эмоционально отпраздновал гол, с помощью которого его команде удалось сравнять счет в матче с "Уралом" в рамках 26-го тура РПЛ.

Фото: кадр трансляции Матч Премьер