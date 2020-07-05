Игра завершилась с 1:1 на табло.
Наставник уфимцев после гола Терентьева побежал в сторону скамейки гостей, громко крича и размахивая руками.
По итогам игры "Урал" набрал 32 очка и поднялся на 9-е место в таблице. У "Уфы" теперь 33 балла и 6-я строчка.
Эмоции Евсеева после гола "Уфы" в ворота "Урала" (фото)
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев эмоционально отпраздновал гол, с помощью которого его команде удалось сравнять счет в матче с "Уралом" в рамках 26-го тура РПЛ.
Фото: кадр трансляции Матч Премьер
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!