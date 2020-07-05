Эль-Кабир: я зол и разочарован

Полузащитник екатеринбургской команды Отман Эль-Кабир высказался о матче 26-го тура чемпионата России с "Уфой".
Фото: © РИА Новости
Встреча завершилась со счетом 1:1. "Урал" пропустил в компенсированное ко второму тайму время.

"В данный момент я зол и разочарован. Мы не должны были позволить такому случиться. Неважно, что я получил награду лучшему игроку матча. Мы были очень близки к трем очкам", - сказал футболист в эфире "Матч Премьер".

"Урал" занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. В следующем туре подопечные Дмитрия Парфенова сыграют с московским "Динамо". Встреча состоится 9 июля.


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Теги: Эль-Кабир Урал Уфа
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