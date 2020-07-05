В услугах бывшего форварда "Баварии", "Атлетико" и "Ювентуса" заинтересован "Локомотив".
По данным Sport24, железнодорожники уже ведут переговоры с Манджукичем, который сегодня расторг контракт с катарским "Аль-Духаиль".
34-летний хорват просит у московского клуба двухлетний контракт, по которому будет зарабатывать 4 млн евро за сезон.
"Локомотив" ведет переговоры с Манджукичем. Хорват хочет зарабатывать 4 млн евро в год
Хорватский нападающий Марио Манджукич может продолжить карьеру в России.
Фото: ФК "Ювентус"
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