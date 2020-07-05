Встреча завершилась победой казанского клуба со счетом 1:0. Во втором тайме Михаил Сиваков забил гол, но арбитр после обращения к VAR отменил взятие ворот.
"Хорошо играли, на равных. Хоть я судейство не комментирую, но понять не могу, как можно отменять чистые голы. Тем более после просмотра VAR", - цитирует Андреева Sport24.
"Оренбург" занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.
Спортивный директор "Оренбурга": понять не могу, как можно отменять чистые голы
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев подвел итоги матча 26-го тура чемпионата России с "Рубином".
Фото: "Эхо Москвы" в Оренбурге
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