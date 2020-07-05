Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов поделился впечатлениями от матча 26-го тура чемпионата России с "Рубином".
Встреча завершилась победой казанской команды со счетом 1:0.
"Думаю, сегодня было бы идеально, если бы была ничья. Мы допустили только одну ошибку, забили ответный мяч, но посчитали, что этот гол забили неправильно. Хотя многие звонят и говорят, что был чистый гол", - цитирует Парамонова Sport24.
"Оренбург" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. "Рубин" с 30 очками идет 12-м.
Сегодня стало известно, что Роспотребнадзор разрешил "Оренбургу" сыграть с "Рубином". На матч в Казань полетели 16 футболистов.
Ранее в "Оренбурге" коронавирус был диагностирован у игроков и персонала.
Главный тренер "Оренбурга": было бы идеально, если бы была ничья
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