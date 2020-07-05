В матче 26-го тура РПЛ "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" (4:2) и досрочно выиграл чемпионат.
"Эмоции приятные, двойные. Конечно, это один из самых счастливых дней в моей жизни. Я стал впервые дедушкой, и мы стали чемпионами. Эмоции запредельные. Ребята заслужили, с чем я их и поздравляю", - сказал Семак в эфире "Матч Премьер".
В активе "Зенита" 62 очка. В оставшейся части сезона "Зенит" сыграет с "Сочи", "Ахматом", "Оренбургом" и "Ростовом". Также "Зенит" встретится со "Спартаком" в полуфинале Кубка России.
Семак: это один из самых счастливых дней в моей жизни. Я стал впервые дедушкой, и мы стали чемпионами
Главный тренер петербургского клуба Сергей Семака поделился эмоциями после победы в чемпионате России.
Фото: РИА "Новости"
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