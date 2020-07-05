"Зенит" догнал ЦСКА по количеству выигранных чемпионских титулов. Впереди только "Спартак"

"Зенит" благодаря победе над "Краснодаром" в 26-м туре чемпионата России досрочно стал чемпионом.
Фото: ФК "Зенит"
В активе команды из Санкт-Петербурга 62 очка.

"Зенит" в шестой раз стал чемпионом России. По количеству чемпионских титулов сине-бело-голубые догнали ЦСКА. Чаще выигрывал чемпионат только "Спартак" (10).

"Зенит" впервые стал чемпионом России в 2007 году. Также питерцы выигрывали турнир в 2010-м, 2012-м, 2015-м и 2019-м году.


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Теги: Зенит ЦСКА Спартак
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