"Зенит" после победы над "Краснодаром" досрочно стал чемпионом страны. Встреча завершилась со счетом 4:2.
"Простых чемпионств не бывает. Любой тренер Премьер-лиги подтвердит мои слова. Быть впереди всегда сложно. Доминирование в следующие годы? Давать прогнозы – это не моё дело, пусть этим занимаются журналисты", - сказал Семак в эфире "Матч премьер".
"Зенит" второй год подряд становится чемпионом России и шестой раз в истории. Чаще питерцев чемпионом становился только московский "Спартак" (10).
"Зенит" продолжает борьбу в Кубке России. В полуфинале команда Семака сыграет со "Спартаком".
Семак: доминирование в следующие годы? Давать прогнозы – это не моё дело
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"
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