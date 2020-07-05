"Зенит" в 26-м туре чемпионата России одержал победу над "Краснодаром". Встреча завершилась со счетом 4:2. Команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом.
"Эмоции по сравнению с прошлогодним сезоном аналогичные. Тяжело было тогда, здесь ещё тяжелее. Сейчас опустошение, ну и радость присутствует.
Что касается пенальти, то можно было сориентироваться. Я убирал руки, но игрок подставился. Мяч отразил ребром, повезло", - сказал Лунев в эфире "Матч премьер".
Лунев: сейчас опустошение, ну и радость присутствует
Вратарь "Зенита" Андрей Лунев прокомментировал второе чемпионство подряд.
Фото: © ФК "Зенит"
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