Встреча завершилась со счетом 2:4 в пользу петербургского клуба. "Зенит" досрочно стал чемпионом.
"Большую часть времени играли в хороший футбол, у нас были моменты. Пропустили легкие голы. Поздравляю "Зенит" с чемпионством.
Каждый матч с действующим чемпионом особенный! Хотелось показать такую же яркую игру, как в прошлом году. К сожалению, не получилось. Нас не волновало, станет "Зенит" чемпионом или нет", - приводит слова Мусаева "Матч ТВ".
"Краснодар" за 4 тура до конца сезона занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков.
В следующем туре "быки" в гостях сыграют с "Рубином". Матч пройдет 9 июля.
Мусаев: нас не волновало, станет "Зенит" чемпионом или нет
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подвел итоги матча 26-го тура чемпионата России с "Зенитом".
Фото: © РИА Новости
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