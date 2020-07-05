В 26-м туре РПЛ петербургский клуб на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 4:2. Сутормин отметился голом.
"Эмоции словами не описать. Дай бог это будет не последнее чемпионство. Сезон был тяжелым, "Зенит" — топ-клуб, я рад быть в этой команде и что так все сложилось. Сейчас прилетим домой и будем праздновать", - сказал Сутормин в эфире "Матч ТВ".
"Зенит" второй раз подряд и шестой в своей истории стал чемпионом России.
Команда Сергея Семака также продолжает борьбу в Кубке России. В полуфинале "Зенит" встретится со "Спартаком".
Сутормин: дай бог это будет не последнее чемпионство
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин прокомментировал победу в чемпионате России.
Фото: © ФК "Зенит"
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