"Поздравляю Санкт-Петербург. Столица переехала в Петербург и крепко встала на ноги. Это радость для футбольного сообщества, даже для тех, кто не болеет за "Зенит", - приводит слова Орлова "Матч ТВ".
"Зенит" сегодня в рамках 26-го тура чемпионата России одержал победу над "Краснодаром" со счетом 4:2 и досрочно обеспечил себе чемпионство. Голами в составе петербургской команды отметились Артем Дзюба, Алексей Сутормин и Сердар Азмун, оформивший дубль.
"Зенит" завоевал шестое чемпионство в своей истории.
"Зенит" продолжает борьбу в Кубке России. В 1/2 финала питерцы встретятся со "Спартаком".
"Столица переехала в Петербург". Орлов - о победе "Зенита" в РПЛ
Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу "Зенита" в чемпионате России.
Фото: ТАСС
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