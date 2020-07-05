Газизов: Лапочкин - не очень удобный судья для нас

Гендиректор уфимского клуба Шамиль Газизов высказался о матче 26-го тура чемпионата России с "Уралом".
Фото: © ФК "Уфа"
Встреча завершилась со счетом 1:1.

"Что касается удаления, то я даже не знаю. Может быть, какие-то новые правила появились? Но за такое давать вторую желтую карточку — как-то непонятно. Лапочкин — не очень удобный судья для нас. Мы очень плохо с ним играем", - цитирует Газизова Sport24.

"Уфа" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка.

В следующем туре подопечные Вадима Евсеева сыграют в гостях с "Ростовом". Матч состоится 8 июля.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Газизов Лапочкин Уфа Урал
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Газизов: Лапочкин - не очень удобный судья для нас
"Вечерний Ургант" поздравил "Зенит" с чемпионством
"Барселона" в гостях разгромила "Вильярреал"
"Наполи" на своем поле обыграл "Рому"
Дзюба покидал стадион "Краснодара" под песню группы "Ленинград" (видео)
"Столица переехала в Петербург". Орлов - о победе "Зенита" в РПЛ 4
Сутормин: дай бог это будет не последнее чемпионство
Матч с "Краснодаром" наглядно показал, почему "Зенит" – чемпион 2
Колодин: до карантина поставил бы нашему чемпионату "четыре", сейчас - "два с плюсом"
Мусаев: нас не волновало, станет "Зенит" чемпионом или нет
"Спасибо Семаку и "Газпрому" за эту удивительную команду". Тина Канделаки - о "Зените" 9
Лунев: сейчас опустошение, ну и радость присутствует 1
"Зенит" показал победную раздевалку (видео) 5
Семак: доминирование в следующие годы? Давать прогнозы – это не моё дело 2
"Манчестер Сити" проиграл "Саутгемптону"
"Зенит" догнал ЦСКА по количеству выигранных чемпионских титулов. Впереди только "Спартак" 8
Семак: это один из самых счастливых дней в моей жизни. Я стал впервые дедушкой, и мы стали чемпионами 6
Все называли тактику Сергея Семака простой. Но она принесла "Зениту" золото 2
"Аталанта" с минимальным счетом обыграла "Кальяри"
"Зенит" обыграл "Краснодар" и досрочно стал чемпионом России 102
Слуцкий: мы показали характер и взяли три очка
Главный тренер "Оренбурга": было бы идеально, если бы была ничья
Тарасов дебютировал за "Рубин"
Спортивный директор "Оренбурга": понять не могу, как можно отменять чистые голы 2
АЕК Карреры разгромил "Арис" 1
"Локомотив" ведет переговоры с Манджукичем. Хорват хочет зарабатывать 4 млн евро в год 2
Стало известно, сколько Алексей Миранчук хочет зарабатывать по новому контракту с "Локомотивом" 14
"Ливерпуль" уверенно обыграл "Астон Виллу"
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball» 8
Эль-Кабир: я зол и разочарован
Все новости