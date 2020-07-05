Встреча завершилась со счетом 1:1.
"Что касается удаления, то я даже не знаю. Может быть, какие-то новые правила появились? Но за такое давать вторую желтую карточку — как-то непонятно. Лапочкин — не очень удобный судья для нас. Мы очень плохо с ним играем", - цитирует Газизова Sport24.
"Уфа" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка.
В следующем туре подопечные Вадима Евсеева сыграют в гостях с "Ростовом". Матч состоится 8 июля.
Газизов: Лапочкин - не очень удобный судья для нас
Гендиректор уфимского клуба Шамиль Газизов высказался о матче 26-го тура чемпионата России с "Уралом".
Фото: © ФК "Уфа"
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