"Зенит" в 26-м туре чемпионата России на выезде обыграл "Краснодар" и досрочно выиграл РПЛ. Эта шестая победа "Зенита" в чемпионате в истории.
"Я очень счастлив за "Зенит", для меня эта команда особенная. Хочу поздравить Семака, он провел впечатляющую работу за два года во главе команды. То, как он может управлять командой и игроками — пример для всех", - цитирует португальца "Матч ТВ".
42-летний Виллаш-Боаш работал в "Зените" с 2014 по 2016 год. Семак входил в его тренерский штаб.
Виллаш-Боаш: очень счастлив за "Зенит", для меня эта команда особенная
Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш прокомментировал победу "Зенита" в чемпионате России.
Global Look Press
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