Напомним, что москвичи разгромили "Ахмат" в Грозном со счётом 4:0.
"Рано говорить, что красно-синие вышли из кризиса. Чтобы сделать выводы, нужно провести еще несколько матчей. Пока есть две удачные игры при не самом хорошем качестве футбола против "Спартака" и "Ахмата", - приводят слова Хомухи "Известия".
Победа в Грозном стала для ЦСКА второй подряд. Ранее команда Гончаренко победила "Спартак" (2:0) у себя дома.
После 26 туров РПЛ ЦСКА находится на пятой месте. У команды одинаковое количество очков с "Ростовом", однако дончане опережают москвичей из-за результатов личных встреч.
Хомуха: рано говорить, что ЦСКА вышел из кризиса
Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал состояние армейцев после их победы над "Ахматом" в матче 26-го тура чемпионата России.
Фото: РФС
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