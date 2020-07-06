"Мои спорты с Эль-Кабиром? Ничего не случилось. Я стоял в своей зоне.
А когда иностранный игрок, работая в России, начинает рассказывать что-то российскому тренеру, то с этим надо разобраться. Мы где? В России или нет?" - сказал Евсеев в интервью на телеканале "Матч Премьер".
Встреча завершилась со счетом 1:1. Отметим, что "Урал" пропустил единственный гол в свои ворота в компенсированное ко второму тайму время.
"Урал" занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. "Уфа" - шестая.
Евсеев: когда иностранный игрок, начинает рассказывать что-то российскому тренеру, с этим надо разобраться
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал свой конфликт с полузащитником "Урала" Отманом Эль-Кабиром.
Фото: ФК "Уфа"
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