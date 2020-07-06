Напомним, что "Зенит" победил "Краснодар" в матче 26-го тура РПЛ (4:2) и оформил чемпионство за четыре тура до окончания сезона.
"Конечно, я очень-очень рад. Непередаваемые эмоции. Второе чемпионство!
Мы сердцем чувствуем наших болельщиков. Всех поздравляю. С чемпионством! Непередаваемые чувства.
Первый гол? Так случилось. Любой игрок ошибается. Так получилось, что он ошибся, а я забил.
Моя цель была чемпионство команды. Следующая цель — Кубок.
Как команда празднует чемпионство? Я не буду по этому поводу говорить, потому что меня уже оштрафовали.
Шутка. Естественно, все радуются", - сказал Азмун в эфире "Матч Премьер".
Азмун: цель была чемпионство команды. Следующая цель — Кубок
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун прокомментировал чемпионство своей команды.
Фото: ФК "Зенит"
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