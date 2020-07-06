Напомним, что команда Семака гарантировала себе титул по итогам текущего сезона, победив в матче 26-го тура РПЛ "Краснодар" (4:2)
"Очень рад за ребят! Хотел бы поздравить команду, тренерский штаб и город с чемпионством!" - приводит слова Кокорина "Чемпионат".
Отметим, что "Зенит" побил рекорд лиги - ранее никому не удавалось так рано гарантировать себе победу по итогам сезона.
Кокорин отреагировал на чемпионство "Зенита"
Форвард "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за "Сочи", поздравил питерский клуб с чемпионством.
Фото: ФК "Сочи"
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