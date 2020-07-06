Защитник "Стандарда" Войвода может продолжить карьеру в "Спартаке"

Защитник "Стандарда" Мегрима Войвода может стать игроком " Спартака ".

nieuwsblad.be

Об этом сообщает издание Het Nieuwsblad.



Также в услугах футболиста заинтересованы итальянские "Аталанта" и "Торино". Сам Войвода хочет продолжить карьеру в Серии А.



В минувшем сезоне чемпионата Бельгии Войвода провел 25 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его команда финишировала на 5-м месте.