Об этом сообщает издание Het Nieuwsblad.
Также в услугах футболиста заинтересованы итальянские "Аталанта" и "Торино". Сам Войвода хочет продолжить карьеру в Серии А.
В минувшем сезоне чемпионата Бельгии Войвода провел 25 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его команда финишировала на 5-м месте.
Защитник "Стандарда" Войвода может продолжить карьеру в "Спартаке"
Защитник "Стандарда" Мегрима Войвода может стать игроком "Спартака".
nieuwsblad.be
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