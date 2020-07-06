Вчера команда Сергея Семака одержала победу над "Краснодаром" в 26-м туре чемпионата России и досрочно выиграла РПЛ. Это шестой чемпионский титул в истории "Зенита".
"Говорить о победе только из-за денег "Газпрома" тоже глупо. Кто мешал Миранчуку забить пенальти и перевернуть весь ход матча? Вопрос-то не в деньгах. По всем показателям "Зенит" сейчас самый сильный", - цитирует Игонина "Чемпионат".
"Зенит" продолжает борьбу в Кубке России. Сине-бело-голубые в полуфинале встретятся со "Спартаком". Матч пройдет 19 июля в Санкт-Петербурге.
Игонин: говорить о победе "Зенита" только из-за денег "Газпрома" глупо
Бывший футболист "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал победу петербургского клуба в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
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