Сообщается, что в услугах 24-летнего футболиста заинтересован "Локомотив".
Вайссман выступает за "Вольфсберг" с 2019 года. В минувшем сезоне он с 30 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата. Также на его счету 7 ассистов в 31 матче.
"Вольсфберг" занял 3-е место в турнирной таблице.
"Локомотив" рассматривает вариант с подписанием лучшего бомбардира "Вольфсберга"
Нападающий австрийского "Вольфсберга" Шон Вайссман может продолжить карьеру в России.
weltfussball.at
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