Руководство красно-белых не рассматривает вариант с увольнением Тедеско. Об этом сообщает "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что существует неопределенность в будущем генерального директора "Спартака" Томаса Цорна.
Тедеско возглавляет "Спартак" с октября 2019 года. Команда после 26 туров идет на 7-м месте в турнирной таблице.
СМИ: "Спартак" не планирует увольнять Тедеско
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско продолжит свою работу в клубе.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!