СМИ: "Спартак" не планирует увольнять Тедеско

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско продолжит свою работу в клубе.
Фото: ТАСС
Руководство красно-белых не рассматривает вариант с увольнением Тедеско. Об этом сообщает "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что существует неопределенность в будущем генерального директора "Спартака" Томаса Цорна.

Тедеско возглавляет "Спартак" с октября 2019 года. Команда после 26 туров идет на 7-м месте в турнирной таблице.


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Теги: Тедеско Спартак
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