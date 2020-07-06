"Я действительно получил звонок из России на прошлой неделе. Да, это был "Спартак". Мы рассмотрим этот вариант. Это большой клуб", - приводит слова агента Sport24.
Ранее сообщалось, что красно-белые летом намерены подписать игрока, в услугах которого также заинтересованы итальянские клубы.
В минувшем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его соглашение с клубом рассчитано до 2023 года.
Агент Войводы - об интересе "Спартака": это большой клуб, мы рассмотрим этот вариант
Агент защитника "Стандарда" Мергима Войводы Адриан Алиай подтвердил интерес "Спартака" к своему клиенту.
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