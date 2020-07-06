Рианчо отметил, что "Зенит" уверенно и достойно выиграл чемпионат, но при этом петербургской команде необходимо усиление, чтобы добиться результата в Европе.
"Спартак" все еще более великий клуб, чем "Зенит"? Понимаете, проблема "Спартака" в том, что он очень часто обращается к своей истории. Да, мы всегда должны помнить нашу историю, но постоянные мысли о прошлом мешают "Спартаку" развиваться", - приводит слова специалиста Sport24.
"Спартак" после 26 туров чемпионата России занимает седьмое место в турнирной таблице.
Напомним, что Рианчо возглавлял московскую команду осенью 2018 года.
Рианчо: постоянные мысли о прошлом мешают "Спартаку" развиваться
Экс-главный тренер "Спартака" Рауль Рианчо поделился мнением по поводу зацикленности красно-белых на больших достижениях клуба в прошлом.
Фото: ФК "Спартак"
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