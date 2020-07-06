Напомним, что вчера "Зенит" оформил чемпионство, обыграв в гостях "Краснодар" (4:2) в матче 26-го тура РПЛ.
"Конечно, "Зенит" догонит "Спартак" по титулам, потому что "Зенит" — лучшая команда в России в последние 10 лет. Уверен, они будут продолжать побеждать в чемпионате ещё долгое время", - приводит слова игрока "Чемпионат".
Отметим, ранее сообщалось, что Данни может вернуться в "Зенит".
Данни рассказал, от чего зависит его возможное возвращение в "Зенит"
Данни: "Зенит" догонит "Спартак" по титулам, потому что "Зенит" — лучшая команда в России
Экс-полузащитник "Зенита" Мигель Данни поделился мнением по поводу грядущих титулов петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
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