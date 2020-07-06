В чемпионском матче "Зенит" победил "Краснодар" (4:2) и оформил титул по итогам 26-го тура. В матче полуфинала Кубка России, который пройдёт 19 июля, "Зенит" сыграет со "Спартаком" на своём поле.
"Следующая цель — Кубок России. Надо максимально попытаться выиграть. Все в наших руках и ногах. Это будет непросто, потому что мы большой раздражитель для всех. Но это цель номер один сейчас. А потом нужно будет достойно выступить в Лиге чемпионов", - сказал Дзюба в интервью пресс-службе клуба.
Дзюба - о чемпионстве: это вандерфульно. Это эмейзинг
Дзюба отметил, что в еврокубках "Зениту" нужно не только выйти из еврокубков, но и пройти как можно дальше.
Дзюба: наша следующая цель — Кубок России
Фото: ФК "Зенит"
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