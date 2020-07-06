Напомним, "Зенит" в матче 26-го тура чемпионата России на выезде обыграл "Краснодар" (4:2) и досрочно обеспечил себе титул.
Фанаты жгли файеры, в результате чего их задержала полиция. Об этом сообщает Sport24, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу.
Отметим, что "Зенит" в шестой раз в своей истории стал чемпионом России.
11 болельщиков "Зенита" привлекли к административной ответственности за активное празднование чемпионства
11 болельщиков петербургского клуба привлекли к административной ответственности за зажженные файеры во время празднования чемпионства.
Фото: ФК "Зенит"
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