"Тамбов" обыграл "Спартак" со счетом 3:2.
"Тедеско передовой европейский тренер. Смотрели матчи красно-белых с ЦСКА и "Уфой". Эти игры нам помогли, играем по той же схеме. "Спартак" играет в быстрые атаки, и у них возникают проблемы, если их лишить пространства, и все атаки заканчиваются фланговыми передачами на Соболева.
Победа над "Спартаком" знаковая, конечно. Неизвестно, когда вновь обыграем "Спартак" в Москве. Рад за ребят", - сказал Первушин в эфире "Матч Премьер".
Наставник "Тамбова": если "Спартак" лишить пространства, все атаки заканчиваются фланговыми передачами на Соболева
Наставник "Тамбова" Сергей Первушин высказался об игре со "Спартаком" в 26-м туре чемпионата России.
Фото: © РИА Новости
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