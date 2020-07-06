Форвард является воспитанником красно-белых.
- Могут ли позвать обратно в "Спартак"? Вы так говорите, будто 28 лет - это уже ветеранский возраст. Сейчас футболисты профессионально относятся к своему здоровью и физическому состоянию, поэтому даже в 33-34 года находятся в очень хорошей форме. Но у меня свои задачи. Я уже неоднократно говорил: хочу попасть в сборную. А конкретной цели обратить на себя внимание "Спартака" у меня нет, - цитируют Обухова Известия.
Форвард "Тамбова" 9 лет провел в школе "Спартака". С 2012 по 2016 вышел на поле лишь в 5 матчах за основной состав москвичей, чаще выступал за вторую команду. Затем Обухов два года был в "Кубани", оттуда перешел в "Мордовию". В 2019 году перешел в "Сочи", провел там полгода и присоединился к "Тамбову".
В текущем сезоне Обухов провел за тамбовский клуб 20 матчей в РПЛ, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. "Тамбов" располагается на 13 месте, имея в активе 28 очков.
Обухов: конкретной цели обратить на себя внимание "Спартака" у меня нет
Нападающий "Тамбова" Владимир Обухов ответил на вопрос, хочет ли он вернутся в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
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