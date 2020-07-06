Об этом сообщает официальный сайт клуба. В матче с "Ахматом" форвард забил свой очередной гол и достиг отметки в 33 мяча. Таким образом, Федор вошел в число 10 лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России. По этому показателю Чалов опередил Ролана Гусева, который 33 гола забил в 143 матчах.
В текущем сезоне Федор Чалов вышел на поле в 26 матчах РПЛ, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.
Армейцы занимают пятое место в таблице, имея в активе 43 очка. Следующую игру ЦСКА проведет с "Оренбургом" 8 июля в 18.00.
Чалов вошел в топ-10 бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России
Нападающий ЦСКА Федор Чалов вошёл в десятку лучших бомбардиров команды в чемпионатах России.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!