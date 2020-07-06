Дриусси: мы снова чемпионы, идем дальше Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси выложил пост в инстаграм, в котором прокомментировал чемпионство команды. View this post on Instagram Somos campeones otra vez, seguimos por ma?s?????? DAVAIZENIT A post shared by Driussi Sebastian (@sebadriussi.11) on Jul 6, 2020 at 10:27am PDT - Мы снова чемпионы, идем дальше. Давай, "Зенит", - написал аргентинец.Петербургская команда стала чемпионом страны в 26-м туре РПЛ в матче с "Краснодаром". Встреча завершилась победой "Зенита" 4:2. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 10:18 Опубликовал: Никита Дарквеев Теги: Дриусси Зенит Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 20 1 2 3 4 5