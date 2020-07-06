- Самое главное - четко донести до футболистов, что работа с нашим тренерским штабом поможет им улучшить игру, реализовать свой потенциал. За последние четыре года мы построили три команды - "Тамбов", "Пюник" и "Химки". Причем из критической ситуации вытаскивали их за короткий отрезок. Так что в своих силах уверен, - цитирует Талалаева СЭ.
Также специалист отметил, что в матчах с "Ахматом" и "Зенитом" команда выглядела неплохо. По словам Талалаева, "Крылья" способны набрать максимальное количество очков в оставшихся турах РПЛ.
Напомним, до конца чемпионата самарскому клубу предстоит провести встречи с "Арсеналом", "Динамо", "Краснодаром" и "Сочи". Встреча с туляками на выезде состоится сегодня в 20.30 по мск.
"Крылья Советов" располагаются на 15-й строчке, имея в активе 24 очка.
Талалаев: за последние четыре года мы построили три команды, в своих силах я уверен
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Талалаев поделился ожиданиями от финального отрезка текущего сезона.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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