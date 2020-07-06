Жиго - о ЦСКА: две победы против одной. Москва - по-прежнему красно-белая

Защитник "Спартака" Самуэль Жиго поделился своим мнением о дерби с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
- В дерби важен только итоговый результат, и две победы против одной говорят о том, что Москва - по-прежнему красно-белая. Но я, конечно, безумно расстроился, что мы проиграли нашему главному противнику. Матч получился странным.

Дерби ассоциируется с полными стадионами, с потрясающими фанатами "Спартака". В этой атмосфере, приближенной к контрольному матчу, не смогли показать свой лучший футбол, - цитирует Жиго сайт "Спартака".

Также защитник отметил, что дерби двух столичных команд - главное спортивное событие в России. При выходе на поле против ЦСКА, по словам француза, он испытывает больше эмоций, чем с другим соперником.

Встреча "Спартака" и ЦСКА в рамках 25-го тура, прошедшая на стадионе "ВЭБ Арена", завершилась со счетом 2:0. Счет в матче на 27-й минуте открыл полузащитник армейского клуба Никола Влашич, поразив ворота Александра Максименко с дальней дистанции. На 96-й минуте хорват забил второй гол, перекинув мяч через вратаря.


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Теги: Жиго Спартак ЦСКА
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