- Сложно дать четкую оценку нашему выступлению. У нас еще есть возможность попасть в еврокубки и выиграть трофей для "Спартака".
Победа в Кубке России - наша цель и кратчайший путь в Лигу Европы. Но о чемпионате, конечно, нельзя забывать: впереди еще четыре тура. Пауза из-за коронавируса спутала наши планы, но я убежден, что мы на правильном пути и будем прогрессировать, - цитирует Жиго сайт "Спартака".
По итогам 26-ти туров красно-белые занимают 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.
Ранее сообщалось, что существует неопределенность в будущем генерального директора "Спартака" Томаса Цорна и главного тренера Доменико Тедеско, однако позже СМИ сообщали, что немца увольнять не планируют.
Тедеско возглавляет "Спартак" с октября 2019 года. В нынешнем сезоне РПЛ команде осталось провести 4 матча: против "Локомотива", "Сочи", "Ахмата" и "Рубина". Также красно-белые сыграют против "Зенита" в полуфинале Кубка России.
Жиго: я убежден, что мы на правильном пути
Защитник "Спартака" Самуэль Жиго оценил перспективы команды в концовке сезона.
Фото: ФК "Спартак"
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