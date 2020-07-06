Жиго: я убежден, что мы на правильном пути

Защитник "Спартака" Самуэль Жиго оценил перспективы команды в концовке сезона.
Фото: ФК "Спартак"
- Сложно дать четкую оценку нашему выступлению. У нас еще есть возможность попасть в еврокубки и выиграть трофей для "Спартака".

Победа в Кубке России - наша цель и кратчайший путь в Лигу Европы. Но о чемпионате, конечно, нельзя забывать: впереди еще четыре тура. Пауза из-за коронавируса спутала наши планы, но я убежден, что мы на правильном пути и будем прогрессировать, - цитирует Жиго сайт "Спартака".

По итогам 26-ти туров красно-белые занимают 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.

Ранее сообщалось, что существует неопределенность в будущем генерального директора "Спартака" Томаса Цорна и главного тренера Доменико Тедеско, однако позже СМИ сообщали, что немца увольнять не планируют.

Тедеско возглавляет "Спартак" с октября 2019 года. В нынешнем сезоне РПЛ команде осталось провести 4 матча: против "Локомотива", "Сочи", "Ахмата" и "Рубина". Также красно-белые сыграют против "Зенита" в полуфинале Кубка России.


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Теги: Жиго Спартак
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