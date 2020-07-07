Пьер Фернандес, агент 31-летнего футболиста, ранее выступавшего в России за "Зенит" и "Терек", сообщил, что предложил игрока "Локомотиву".
"Маурисио любит Россию, и я предложил его главному тренеру "Локомотива" Марко Николичу. Николич очень хорошо его знает. Маурисио может помочь команде в будущем, он в их шорт-листе", — цитирует Фернандеса Sport24.
Агент предложил "Локомотиву" бывшего полузащитника "Зенита" Маурисио
Бразильский полузащитник ПАОКа Маурисио может перейти в "Локомотив".
Фото: Новости футбола
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