Ранее было объявлено, что целая группа игроков "Оренбурга" заразилась коронавирусом. По этой причине команда пропустила два матча, в них "Оренбургу" засчитали технические поражения. Но в 26-м туре "Оренбург" сыграл с "Рубином" (0:1).
"С большой долей вероятности завтрашний матч с ЦСКА состоится. Мы пока готовимся, нет никаких запретов. Роспотребнадзор должен уведомить, но нам с "Рубином" дали сыграть, поэтому, почему нет?" - цитирует Андреева Sport24.
Спортивный директор "Оренбурга": мы пока готовимся к матчу с ЦСКА, нет никаких запретов
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев предположил, что матч 27-го тура РПЛ с ЦСКА состоится, несмотря на ситуацию с заражением игроков коронавирусом.
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