Специалист признался, что пока не получал конкретных предложений о работе. При этом ранее ходили слухи, что он может стать главным тренером киевского "Динамо" или тульского "Арсенала".
"Никаких конкретных предложений о работе мне не поступало. Поэтому пока не могу сказать, буду ли дальше тренировать. Решение не созрело. Если будет интересное приглашение от интересных людей, то готов его рассмотреть", - цитирует Сёмина Sport24 со ссылкой на программу "Инсайдеры" Нобеля Арустамяна.
Также Сёмин подтвердил, что будет готов вернуться в "Локомотив" лишь в случае ухода руководства клуба.
Москвичи не стали продлевать контракт с тренером после того, как соглашение Сёмина и "Локомотива" истекло 31 мая. С 1 июня с командой стал работать серб Марко Николич.
Сёмин: конкретных предложений по работе мне не поступало, не могу сказать, буду ли дальше тренировать
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о будущем.
Фото: Sportbox
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