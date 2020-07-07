Об уходе Цорна было объявлено сегодня, 7 июля. Решение было принято на совете директоров столичного клуба.
"Как пришёл — так и ушёл. Мы не знаем этого человека, по большому счёту, точно так же не знаем и его деяний как таковых. Для нас, так же как и для всех в стране, фамилия Цорн с точки зрения футбола не особенно знакома была.
У нас сегодня же руководители определяют все очень просто: есть успех — значит ты чего-то понимаешь в футболе, нет успеха — ты ничего не понимаешь в футболе", - цитирует Ловчева Sport24.
Также ветеран "Спартака" признался, что в личном общении Цорн произвёл на него хорошее впечатление.
Предполагается, что "Спартак" уже в ближайшее время объявит, кто станет новым гендиректором клуба. В числе претендентов называется Вадим Васильев, бывший босс "Монако".
Ловчев: по большому счёту, мы не знаем Цорна. Как пришёл - так и ушёл
Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением об увольнении Томаса Цорна с поста гендиректора москвичей.
Фото: ТАСС
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