Об этом сообщает Чемпионат. Об уходе гендиректора красно-белых Томаса Цорна было объявлено сегодня, 7 июля. Решение было принято на совете директоров столичного клуба.
В числе претендентов называются бывший босс "Монако" Вадим Васильев и гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов.
Красно-белые располагаются на 7-м месте таблицы, имея в активе 32 очка.
Стали известны сроки появления нового гендиректора в "Спартаке"
Имя нового генерального директора "Спартака" станет известно не позднее 15 июля.
Фото: ТАСС
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