По данным СЭ, президент красно-белых Леонид Федун возложил на Цорна вину за неудачные результаты в этом сезоне. А именно - главный тренер Доменико Тедеско пришел в клуб по инициативе Томаса.
Также источник отмечает, что такой ход - попытка встряхнуть команду перед заключительным отрезком сезона.
Заключительной причиной называется плохое судейство матчей "Спартака" на протяжении сезона. Федун поручил разобраться с неоднозначной работой арбитров в сторону клуба, однако Цорн не справился.
Источник утверждает, что Леонид Федун принял решение об увольнении с подсказки одного из советников.
В числе претендентов на вакантное место называются бывший босс "Монако" Вадим Васильев и гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов.
Москвичи располагаются на 7-м месте таблицы, имея в активе 32 очка.
СМИ назвали три главные причины ухода Цорна из "Спартака"
Стали известны причины, из-за которых генеральный директор "Спартака" Томас Цорн был отправлен в отставку.
Фото: РИА Новости
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