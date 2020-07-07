СМИ назвали три главные причины ухода Цорна из "Спартака"

Стали известны причины, из-за которых генеральный директор "Спартака" Томас Цорн был отправлен в отставку.
Фото: РИА Новости
По данным СЭ, президент красно-белых Леонид Федун возложил на Цорна вину за неудачные результаты в этом сезоне. А именно - главный тренер Доменико Тедеско пришел в клуб по инициативе Томаса.

Также источник отмечает, что такой ход - попытка встряхнуть команду перед заключительным отрезком сезона.

Заключительной причиной называется плохое судейство матчей "Спартака" на протяжении сезона. Федун поручил разобраться с неоднозначной работой арбитров в сторону клуба, однако Цорн не справился.

Источник утверждает, что Леонид Федун принял решение об увольнении с подсказки одного из советников.

В числе претендентов на вакантное место называются бывший босс "Монако" Вадим Васильев и гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов.

Москвичи располагаются на 7-м месте таблицы, имея в активе 32 очка.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Цорн Федун
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Источник: 18-летний македонец Тошевски перешел в "Ростов"
"Арсенал" и "Крылья Советов" опубликовали свои составы на матч 27-го тура
"Вольфсбург" готов заплатить за Чалова 13 млн евро 2
Кирилл Комбаров дисквалифицирован на три игры, Полуяхтов может пропустить до шести матчей РПЛ
Игнатьев - об уходе Цорна: не вижу смысла назначать людей, которые не знают, что происходит в российском футболе
Борис Игнатьев: в матче "Спартак" - "Локомотив" не вижу фаворита. Думаю, будет мирный исход, ничья
Принято решение по матчу "Оренбурга" и ЦСКА
Павлюченко: решение об увольнении Цорна правильное, результата нет
Черчесов: ехать в регион и не иметь там поддержки болельщиков не имеет никакого смысла 1
СМИ: Каррера может вернуться в "Спартак", если получит хорошее предложение 8
Сборная России проведет домашние матчи Лиги наций в Москве 2
Стали известны составы на матч "Тамбова" и "Ахмата"
Источник: Газизов может прийти в "Спартак" вместе с Евсеевым 10
Червиченко: VAR не позволяет одерживать победы, благодаря которым "Спартак" раньше набирал очки. Это раздражает Федуна 2
Мостовой - после увольнения Цорна: буду ли ждать звонка? С удовольствием. Я всегда открыт 13
Червиченко: все моменты, за которые отвечал Цорн - со знаком "минус"
СМИ назвали три главные причины ухода Цорна из "Спартака" 7
Стали известны сроки появления нового гендиректора в "Спартаке"
Увольнение Цорна – очередное шарахание Федуна или справедливая расплата за провал? 2
Газизов отреагировал на слухи о своем назначении в "Спартак" 2
Дзагоев вместе с ЦСКА отправился в Оренбург 1
Уткин - о переменах в "Спартаке": кто приходит и делает результат? Каррера. А тутти и немедленно аванти 5
Ловчев: по большому счёту, мы не знаем Цорна. Как пришёл - так и ушёл 1
Сёмин обвинил Кикнадзе в том, что тот настраивал игроков против тренера
Сёмин: конкретных предложений по работе мне не поступало, не могу сказать, буду ли дальше тренировать
"Спартак" подтвердил увольнение Цорна 13
Васильев может сменить Цорна в "Спартаке" 9
Сёмин: никакой логики в приглашении Николича не вижу. Наверное, сыграли роль агенты 1
Совет директоров "Спартака" принял решение по Тедеско 9
Томас Цорн покидает "Спартак". Кто виноват, что клуб стал середняком? 25
Все новости