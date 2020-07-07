Об этом сообщает РФС. В группе №3 Лиги "B" с Россией сыграют Сербия, Венгрия и Турция.
3 сентября россияне начнут выступление в турнире домашним матчем с сербами. 11 октября они примут турок, 14 октября - венгров. Стадионы, на которых пройдут игры, будут объявлены позднее. Начало всех встреч – в 21:45.
Сборная России проведет домашние матчи Лиги наций в Москве
Домашние матчи Лиги наций УЕФА сезона 2020/21 национальная сборная России сыграет в Москве.
Фото: ТАСС
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