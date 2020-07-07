Об этом сообщает сайт оренбуржцев.
Ранее было объявлено, что 10 членов клуба заразилось коронавирусом. По этой причине команда пропустила два матча, в них "Оренбургу" засчитали технические поражения. В 26-м туре "Оренбург" сыграл с "Рубином" (0:1), однако получил разрешение за несколько часов до встречи.
Игра начнется завтра в 18.00 по мск. Армейцы располагаются на 5-м месте. "Оренбург" замыкает турнирную таблицу.
Принято решение по матчу "Оренбурга" и ЦСКА
Матч 27-го тура между "Оренбургом" и ЦСКА состоится.
Фото: ФК "Оренбург"
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