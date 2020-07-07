Сёмин: по поводу трансфера Миранчука никто ко мне не обращался. Он ничем не хуже Хаверца из "Байера"

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Ранее становилось известно, что прошедшей зимой Миранчуком интересовался ряд итальянских клубов."По поводу трансфера Миранчука никто ко мне не обращался. Он может играть в любой европейской команде и цена его больше, чем та, которую называют. Он ничем не хуже Хаверца из "Байера". Просто дело в том, что он русский и не попал в ту обойму, которая может его продать.После его игры против "Ювентуса" другого игрока бы уже забрали, а с ним такого не произошло. Не знаю, чья здесь вина", - казал Семин в эфире программы "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".В текущем сезоне РПЛ Алексей Миранчук провёл 23 матча, забил девять голов и сделал пять результативных передач.