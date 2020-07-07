Сёмин: по поводу трансфера Миранчука никто ко мне не обращался. Он ничем не хуже Хаверца из "Байера"

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал слухи, согласно которым он заблокировал переход Алексея Миранчука в "Милан".
Фото: "СЭ"
Ранее становилось известно, что прошедшей зимой Миранчуком интересовался ряд итальянских клубов.

"По поводу трансфера Миранчука никто ко мне не обращался. Он может играть в любой европейской команде и цена его больше, чем та, которую называют. Он ничем не хуже Хаверца из "Байера". Просто дело в том, что он русский и не попал в ту обойму, которая может его продать.

После его игры против "Ювентуса" другого игрока бы уже забрали, а с ним такого не произошло. Не знаю, чья здесь вина", - казал Семин в эфире программы "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".

В текущем сезоне РПЛ Алексей Миранчук провёл 23 матча, забил девять голов и сделал пять результативных передач.

Сёмин: мы начали с 11-го места, я свою работу в "Локомотиве" сделал хорошо


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Теги: Семин Миранчук Ал Милан Российские трансферы Серия А
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