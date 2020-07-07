Напомним, что руководство "железнодорожников" приняло решение не продлевать контракт со специалистом. Соглашение истекло 31 мая. После ухода Семина команду возглавил сербский тренер Марко Николич.
- Мне никто не звонил, я на отдыхе. Конкретно не могу ответить, буду я заканчивать или нет. Сам ещё не созрел для этого решения. Будет хорошее предложение со всех точек зрения - пойду. Не будет - пойду играть в теннис.
В ближайшем будущем не пойду на матч "Локомотива", но если будет приятная компания с приятной беседой, может и пойду, - сказал Семин в эфире Матч ТВ.
Отметим, что в четырёх матчах под руководством Николича "Локомотив" дважды победил и дважды сыграл вничью в чемпионате России. Команда по-прежнему сохраняет второе место в таблице, имея в активе 49 очков.
Семин рассказал, планирует ли он посещать матчи "Локомотива"
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился перспективами своей тренерской деятельности, а также ответил на вопрос, пойдет ли он на матч красно-зеленых.
Фото: Global Look Press
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