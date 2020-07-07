- Эррера уйдет из "Тальереса" и переедет в Россию. Его новой командой станет "Локомотив". Также клуб интересуется нападающим клуба Нахуэлем Бастосом, - цитирует журналиста радио Impacto Deportivo.
В текущем сезоне аргентинский голкипер провел 22 матча и пропустил 25 мячей. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года. По информации Transfermarkt, его стоимость оценивается в 2,4 млн евро.
В данный момент в команде есть три вратаря: Маринато Гильерме, Антон Коченков и Никита Медведев.
"Железнодорожники" занимают 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 49 очков.
"Локомотив" планирует подписать аргентинского вратаря "Тальереса"
Журналист Маркос Торрехон сообщил, что голкипер аргентинского "Тальереса" Гидо Эррера перейдет в "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"
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